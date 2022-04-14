На границе с Румынией задержали мужчину с удостоверением представителя президента России
КПВВ на границе Украины (Фото:Государственная пограничная служба)
Пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации президента России. Он пытался незаконно выехать с территории Украины в Румынию.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что после задержания группы мужчин в Закарпатье, которая пыталась незаконно попасть в Румынию, обнаружился российский след. У одного из фигурантов уголовного дела обнаружили просроченное удостоверение представителя администрации президента России. Подлинность документа проверяют
Кроме того, у мужчины в доме нашли средства связи, банковские карты, которые могли использоваться для незаконной деятельности, а также большое количество пророссийской атрибутики.
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