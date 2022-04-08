Шольц объяснил, зачем Макрон звонит Путину
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем он с президентом Франции Эммануэлем Макроном звонит российскому диктатору Владимиру Путину. Немецкий лидер пояснил, что пытается донести до главы Кремля правду о войне РФ против Украины.
«Мы используем (телефонные переговоры — ред.) как возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат — это будет иметь огромные последствия для армии России», — сказал Шольц во время брифинга.
Он добавил, что также пытается донести до главы Кремля масштабы уничтоженных российских вооружений и о том, что его планы в Украине не реализуются так, как он хотел.
«Это та информация, которую Путин, вероятно, не получает от близкого круга, — добавил немецкий канцлер.
Шольц отметил, что президент Франции также ведет переговоры с Путиным, пытаясь убедить его немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска с украинской территории.
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