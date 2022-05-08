В Украине во время полномасштабной войны погибли 225 детей, 413 детей пострадали 8 мая, 09:56 Цей матеріал також доступний українською Дети на протесте против войны России против Украины (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 225 детей, пострадали еще 413 детей.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении,

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«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — отметила Денисова.



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