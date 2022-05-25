За три месяца россияне убили 29 журналистов в Украине — ИМИ 25 мая, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За три месяца полномасштабной войны Россия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине. По состоянию на 24 мая россияне убили 29 журналистов, еще девять были ранены и по меньшей мере 15 пропали без вести.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом говорится в мониторинге Института массовой информации.

Отмечается, что семь журналистов были убиты при исполнении ими профессиональных обязанностей.

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Что касается пропавших без вести, то в ИМИ приводят в пример историю журналиста Дмитрия Хилюка, который исчез в Киевской области во время российской оккупации области. Несмотря на то, что эта территория освобождена с начала апреля, ИМИ до сих пор не удалось его найти.

Также российские военные продолжают похищать и брать в плен представителей СМИ — зафиксировано уже девять таких случаев.

В результате российской агрессии медиа на территории Украины продолжают закрываться: по меньшей мере 113 региональных медиа были вынуждены прекратить работу из-за угроз со стороны российских захватчиков, захвата редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации и печатать газеты и прочего.

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