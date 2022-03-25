За сегодня удалось эвакуировать еще более 7 тысяч человек ㅡ Верещук 25 марта, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация в Украине (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

В пятницу, 25 марта, сработали два гуманитарных коридора, которыми удалось эвакуировать 7 331 человека.

Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Видео дня

Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехали 2800 человек. Также 4 тысячи мариупольцев централизованно эвакуировали из Бердянска автобусами. В настоящее время колонна автобусов находится на пути в Запорожье.

В Бердянск доставили бензин, которым мариупольцы смогут бесплатно заправлять свои автомобили, чтобы доехать до Запорожья (Мелитопольское шоссе, 87б). Кроме того, в Бердянск завезли 80 тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, а также муку для выпечки хлеба.

Из Мелитополя в Запорожье эвакуировали 531 человека. В город доставили гуманитарную помощь.

На 26 марта Украина договаривается о гуманитарных коридорах в Мариуполь и населенных пунктах Киевской и Луганской областей.

Ирина Верещук обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру об открытии офиса организации в Ростове-на-Дону.

«Мы официально обратились с требованием получить от России списки всех наших граждан, которых принудительно депортировали из Мариуполя, и обеспечить для них безопасное возвращение в Украину. О результатах рассмотрения этого обращения проинформирую позже», — заявила она.