Ночью на юге ВСУ уничтожили 11 целей оккупантов
Украинские военнослужащие (Фото:Оперативне командування Південь / Facebook)
Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов. В частности, в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага на юге.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Потери со стороны противника уточняются.
По информации ведомства, ситуация в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной. В частности, на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей оккупанты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России.
При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивания и подворовые обходы оккупантами.
«Готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая», — сообщает командование.
Населенные пункты Николаевской области, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их же обстрелов. Оккупанты боятся подхода ВСУ, поэтому ударяют по мирному населению.
Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия.
«Корабельное группировки врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией», — сказано в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.