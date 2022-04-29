Ночью на юге ВСУ уничтожили 11 целей оккупантов 29 апреля, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Оперативне командування Південь / Facebook)

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов. В частности, в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага на юге.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Потери со стороны противника уточняются.

По информации ведомства, ситуация в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной. В частности, на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей оккупанты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России.

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При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивания и подворовые обходы оккупантами.

«Готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая», — сообщает командование.

Населенные пункты Николаевской области, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их же обстрелов. Оккупанты боятся подхода ВСУ, поэтому ударяют по мирному населению.

Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

«Корабельное группировки врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией», — сказано в сообщении.

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