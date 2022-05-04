«Маленькая победа». Сегодня удалось эвакуировать 344 человека из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки — Верещук

4 мая, 23:57
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Эвакуация людей (Фото:Мариупольский городской совет)

Эвакуация людей (Фото:Мариупольский городской совет)

В среду, 4 мая, из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека. Люди уже находятся в Запорожье.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа», — прокомментировала Верещук.

Видео дня

В частности, эвакуация состоялась благодаря работе ООН, Красного Креста, а также работникам гуманитарной колоны.

https://www.youtube.com/watch?v=Bzg1TEgTP-k

Верещук добавила, что эвакуация людей продолжается.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Эвакуация Бердянск Мангуш Ирина Верещук

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