«Маленькая победа». Сегодня удалось эвакуировать 344 человека из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки — Верещук 4 мая, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей (Фото:Мариупольский городской совет)

В среду, 4 мая, из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека. Люди уже находятся в Запорожье.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа», — прокомментировала Верещук.

Видео дня

В частности, эвакуация состоялась благодаря работе ООН, Красного Креста, а также работникам гуманитарной колоны.

Верещук добавила, что эвакуация людей продолжается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.