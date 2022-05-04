«Маленькая победа». Сегодня удалось эвакуировать 344 человека из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки — Верещук
Эвакуация людей (Фото:Мариупольский городской совет)
В среду, 4 мая, из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека. Люди уже находятся в Запорожье.
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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа», — прокомментировала Верещук.
В частности, эвакуация состоялась благодаря работе ООН, Красного Креста, а также работникам гуманитарной колоны.
Верещук добавила, что эвакуация людей продолжается.
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