В Донецкой области российские оккупанты не продвинулись, есть погибшие — Кириленко

25 мая, 21:24
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Российские оккупанты обстреливают Донбасс, 24 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреливают Донбасс, 24 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Донецкой области российские войска не продвинулись за сутки, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. При этом за день в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли четыре человека.

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В эфире телемарафона Кириленко заявил, что враг не меняет свою тактику в Донецкой области.

«Враг свою тактику не меняет — сначала ведет массовую артиллерийскую подготовку, таким образом фактически уничтожая города, всю гражданскую инфраструктуру и, к сожалению, население, потому такие потери. Впрочем, за сутки враг не продвинулся. ВСУ, перегруппируясь, удерживают позиции не только на Лиманском направлении, но и на Авдеевском, где было очень горячо. Враг пытался прорвать оборону и войти в город, но позиции удержаны, а врага откинули», — заявил он.

Видео дня

За 25 мая россияне убили еще четырех мирных жителей на Донбассе: двоих в Лимане, одного в Сидоровом и одного в Берестовом. Еще 12 человек получили ранения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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