За день из опасных районов удалось эвакуировать более 1400 человек — Верещук

16 апреля, 21:19
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Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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В субботу, 16 апреля, из опасных районов удалось эвакуировать 1 449 человек. Людей смогли вывезти из Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Северодонецка и ряда других городов.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на личных машинах смогли выехать 1 381 человек. Из них:

Видео дня
  • 170 — из Мариуполя;
  • 1 211 — из Бердянска, Мелитополя, Васильевки и Пологов.

В Луганской области из Северодонецка, Рубежного и Кременной, несмотря на обстрелы, удалось вывезти 68 человек.

Эвакуацию из Лисичанска сорвали массированные обстрелы со стороны оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Северодонецк Бердянск Ирина Верещук Война России против Украины

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