ВСУ взяли в плен оккупанта, жена которого призывала насиловать украинок — Пономарев

25 апреля, 22:00
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Роман и Ольга Быковские (Фото:Схемы)

Роман и Ольга Быковские (Фото:Схемы)

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Вооруженные силы Украины взяли в плен российского оккупанта, жена которого призвала насиловать украинок, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

По его информации, российский оккупант был взят в плен под Изюмом, в Харьковской области.

«Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила жена из дома и обсуждала, что насилуя украинок, нужно предохраняться — попал в плен ВСУ под Изюмом», — сообщил Пономарев.

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12 апреля СБУ опубликовала перехват телефонного разговора супругов. Женщина говорит своему мужу, чтобы он насиловал украинских женщин, но ей ничего не говорил об этом.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — сказала она своему мужу-захватчику.

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Позже журналисты Схем идентифицировали супругов, которые в своем разговоре обсуждали изнасилование украинок. Как оказалось, они проживают в оккупированном Крыму.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Изюм Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Илья Пономарев Война России против Украины

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