ВСУ взяли в плен оккупанта, жена которого призывала насиловать украинок — Пономарев 25 апреля, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Роман и Ольга Быковские (Фото:Схемы)

Вооруженные силы Украины взяли в плен российского оккупанта, жена которого призвала насиловать украинок, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

По его информации, российский оккупант был взят в плен под Изюмом, в Харьковской области.

«Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила жена из дома и обсуждала, что насилуя украинок, нужно предохраняться — попал в плен ВСУ под Изюмом», — сообщил Пономарев.

Видео дня

12 апреля СБУ опубликовала перехват телефонного разговора супругов. Женщина говорит своему мужу, чтобы он насиловал украинских женщин, но ей ничего не говорил об этом.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — сказала она своему мужу-захватчику.

Позже журналисты Схем идентифицировали супругов, которые в своем разговоре обсуждали изнасилование украинок. Как оказалось, они проживают в оккупированном Крыму.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.