Оккупантов в области нет. Глава Сумской области предупредил, что жители могут слышать взрывы из-за разминирования
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что жители могут слышать взрывы из-за того, что проводится разминирование боеприпасов российских оккупантов.
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Живицкий подчеркнул, что российских войск в области нет.
«Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) — это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле», — заявил Живицкий.
Он напомнил, что ситуация в области не является безопасной. Жителей призвали не пользоваться лесными дорогами и не съезжать на обочины.
4 апреля в Генштабе сообщили, что из-за отвода подразделений вооруженных сил РФ из района Сум оккупанты решили отказаться от наступления на сиверском и частично слобожанском направлениях, вероятно, не достигнув своей цели по наступлению.
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