Оккупантов в области нет. Глава Сумской области предупредил, что жители могут слышать взрывы из-за разминирования

8 апреля, 05:52
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что жители могут слышать взрывы из-за того, что проводится разминирование боеприпасов российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Живицкий подчеркнул, что российских войск в области нет.

«Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) — это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле», — заявил Живицкий.

Видео дня

Он напомнил, что ситуация в области не является безопасной. Жителей призвали не пользоваться лесными дорогами и не съезжать на обочины.

Читайте также:
Разгром Кантемировской дивизии РФ. Фоторепортаж из освобожденного Тростянца, откуда оккупанты обстреливали Сумы и Ахтырку
https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/400431415418497

4 апреля в Генштабе сообщили, что из-за отвода подразделений вооруженных сил РФ из района Сум оккупанты решили отказаться от наступления на сиверском и частично слобожанском направлениях, вероятно, не достигнув своей цели по наступлению.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Разминирование Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X