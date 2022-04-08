Оккупантов в области нет. Глава Сумской области предупредил, что жители могут слышать взрывы из-за разминирования 8 апреля, 05:52 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что жители могут слышать взрывы из-за того, что проводится разминирование боеприпасов российских оккупантов.

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Живицкий подчеркнул, что российских войск в области нет.

«Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) — это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле», — заявил Живицкий.

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Он напомнил, что ситуация в области не является безопасной. Жителей призвали не пользоваться лесными дорогами и не съезжать на обочины.

4 апреля в Генштабе сообщили, что из-за отвода подразделений вооруженных сил РФ из района Сум оккупанты решили отказаться от наступления на сиверском и частично слобожанском направлениях, вероятно, не достигнув своей цели по наступлению.

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