РосСМИ сообщили о взрывах на складах боеприпасов в оккупированной в 2014 году части Луганской области

27 апреля, 00:29
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В Ирмино находится склад боеприпасов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Ирмино находится склад боеприпасов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

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Российские СМИ сообщили, что в Ирмино Луганской области, который с 2014 года находится в оккупации, несколько часов слышали взрывы.

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Сообщается, что взрывы начались на складе боеприпасов. Взрывы были слышны несколько часов.

20 апреля украинская разведка сообщила, что ФСБ арестовала «министра внутренних дел» так называемой «ЛНР» Игоря Корнета.

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По информации ведомства, Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

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https://www.youtube.com/watch?v=BCulMKR4Ot8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ЛНР Луганская область Война России против Украины

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