ССО показали видео уничтожения захваченных оккупантами мостов в Луганской области 16 мая, 02:37 Цей матеріал також доступний українською Мосты, которые были взорваны украинской армией (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook)

Командование Сил специальных операций (ССО) опубликовало видео подрыва железнодорожных мостов, которые российские оккупанты захватили в Луганской области.



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Мосты были уничтожены для сдерживания наступления на Лисичанск и Северодонецк.

«Воины ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах. Так, в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк», — сообщили в командовании.

Видео дня

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что под контролем Украины осталось 10% области. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

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