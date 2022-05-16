ССО показали видео уничтожения захваченных оккупантами мостов в Луганской области

16 мая, 02:37
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Мосты, которые были взорваны украинской армией (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook)

Мосты, которые были взорваны украинской армией (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook)

Командование Сил специальных операций (ССО) опубликовало видео подрыва железнодорожных мостов, которые российские оккупанты захватили в Луганской области.

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Мосты были уничтожены для сдерживания наступления на Лисичанск и Северодонецк.

«Воины ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах. Так, в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=520922223023654
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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что под контролем Украины осталось 10% области. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

https://www.youtube.com/watch?v=l8tRILYz58Q
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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