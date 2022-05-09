«Линия обороны — без изменений». ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным — Гайдай

9 мая, 16:41
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Украинские военнослужащие (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)

Вооруженные силы Украины закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

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Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Рубежном противник ежедневно несет потери, и только за вчера украинские бойцы уничтожили пять танков и около двух десятков оккупантов.

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«Линия обороны — без изменений. Воеводовка возле Северодонецка — полностью наша, ВСУ закрепили позиции», — добавил Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1207642870003049/

Ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области уничтожили понтонную переправу через Северский Донец, которую российские оккупанты построили 8 мая, однако в регионе продолжаются тяжелые бои.

https://www.youtube.com/watch?v=69Xa2LsqVQc
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Рубежное Сергей Гайдай Война России против Украины

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