ВСУ захватили у оккупантов еще один Солнцепек — журналист 10 мая, 16:19 Цей матеріал також доступний українською ТОС-1А Солнцепек (Фото:Kirill Borisenko via wikipedia)

Чеченские бойцы из добровольческого батальона Шейха Мансура взяли в качестве трофея российский тяжелый огнемет ТОС-1А Солнцепек. На счету ВСУ это не первая подобная реактивная система.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

«Эта реактивная система залпового огня стреляет термобарическими боеприпасами. Система смонтирована на шасси Т-72. Раньше ее не было на вооружении украинской армии. Сейчас у военных несколько трофейных установок», — пишет он.

Видео дня

Читайте также: Украинские военные впервые применили трофейную систему Солнцепек против оккупантов

По словам журналиста, вряд ли ВСУ будут использовать ее на постоянной основе. Дело в том, что у украинских военных не хватает необходимых боеприпасов в арсеналах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.