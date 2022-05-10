ВСУ захватили у оккупантов еще один Солнцепек — журналист
ТОС-1А Солнцепек (Фото:Kirill Borisenko via wikipedia)
Чеченские бойцы из добровольческого батальона Шейха Мансура взяли в качестве трофея российский тяжелый огнемет ТОС-1А Солнцепек. На счету ВСУ это не первая подобная реактивная система.
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Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
«Эта реактивная система залпового огня стреляет термобарическими боеприпасами. Система смонтирована на шасси Т-72. Раньше ее не было на вооружении украинской армии. Сейчас у военных несколько трофейных установок», — пишет он.
По словам журналиста, вряд ли ВСУ будут использовать ее на постоянной основе. Дело в том, что у украинских военных не хватает необходимых боеприпасов в арсеналах.
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