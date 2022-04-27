В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов 27 апреля, 23:15 Цей матеріал також доступний українською ВСУ взяли в плен оккупантов (Фото:Олег Синегубов)

Бойцы Вооруженных cил Украины в Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

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Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы. Также сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

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Синегубов рассказал, что оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

«У русских есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать „200 маршрутом“. Потому что победа только за нами! Слава Вооруженным Силам Украины», — говорится в сообщении.

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