В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов

27 апреля, 23:15
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ взяли в плен оккупантов (Фото:Олег Синегубов)

ВСУ взяли в плен оккупантов (Фото:Олег Синегубов)

Поддержи НВ

Бойцы Вооруженных cил Украины в Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы. Также сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=uHWa5bdm6rE

Синегубов рассказал, что оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

«У русских есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать „200 маршрутом“. Потому что победа только за нами! Слава Вооруженным Силам Украины», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Плен Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X