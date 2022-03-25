«Ситуация стабилизировалась». ВСУ в Киевской области переходят в контрнаступление — Данилов 25 марта, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Украинские военные начали переходить в контрнаступление в некоторых направлениях. Уже освобожденные населенные пункты Киевской области.

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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в телемарафоне.

Он подчеркнул, что это контрнаступление «абсолютно продуктивное».

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«Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным, она стабилизировалась. На сегодняшний день в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивное. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области», — заявил Данилов.