Полностью находятся под контролем ВСУ. В Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов 1 апреля, 01:06 Цей матеріал також доступний українською ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области (Фото:Оперативное командование Юг via Facebook)

Благодаря 60-й отдельной пехотной бригаде Вооруженных Сил Украины от оккупантов в Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов.



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Как сообщает Оперативное командование Юг, они полностью находятся под контролем украинских защитников.

Речь идет о таких населенных пунктах: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

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Отмечается, что местное население на сегодня может получать гуманитарную помощь - медикаменты и продукты питания.

Во время операции по освобождению этих населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады пополнилось «трофейной» техникой: танками Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2 и ЗУ-2М на базе МТЛБа.

Сообщалось, что границы Днепропетровской области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, терробороны.

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