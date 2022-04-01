Полностью находятся под контролем ВСУ. В Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов

1 апреля, 01:06
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ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области (Фото:Оперативное командование Юг via Facebook)

ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области (Фото:Оперативное командование Юг via Facebook)

Благодаря 60-й отдельной пехотной бригаде Вооруженных Сил Украины от оккупантов в Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов.

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Как сообщает Оперативное командование Юг, они полностью находятся под контролем украинских защитников.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2022535391251037

Речь идет о таких населенных пунктах: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

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Отмечается, что местное население на сегодня может получать гуманитарную помощь - медикаменты и продукты питания.

Во время операции по освобождению этих населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады пополнилось «трофейной» техникой: танками Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2 и ЗУ-2М на базе МТЛБа.

Сообщалось, что границы Днепропетровской области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, терробороны.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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