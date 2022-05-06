Война России против Украины. ВСУ уничтожили склад с боеприпасами на Востоке 6 мая, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный вертолет оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники за сутки, 5 мая, уничтожили склад с боеприпасами и 15 оккупантов, сообщает пресс-центр Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потери врага составляют:

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личного состава — 15,

БТР — 1;

ББМ — 1;

БМП — 1;

артиллерийские системы — 5;

АТ — 1;

БПЛА — 2.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что защитники Украины в результате наступления восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Также по данным Украины, с начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 24,9 тысяч своих солдат.

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