Война России против Украины. ВСУ уничтожили склад с боеприпасами на Востоке

6 мая, 22:17
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Уничтоженный вертолет оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженный вертолет оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники за сутки, 5 мая, уничтожили склад с боеприпасами и 15 оккупантов, сообщает пресс-центр Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потери врага составляют:

Видео дня
  • личного состава — 15,
  • БТР — 1;
  • ББМ — 1;
  • БМП — 1;
  • артиллерийские системы — 5;
  • АТ — 1;
  • БПЛА — 2.
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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что защитники Украины в результате наступления восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Также по данным Украины, с начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 24,9 тысяч своих солдат.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Боеприпасы Война в Украине

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