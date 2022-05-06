Война России против Украины. ВСУ уничтожили склад с боеприпасами на Востоке
Уничтоженный вертолет оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские защитники за сутки, 5 мая, уничтожили склад с боеприпасами и 15 оккупантов, сообщает пресс-центр Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
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«Наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что потери врага составляют:
- личного состава — 15,
- БТР — 1;
- ББМ — 1;
- БМП — 1;
- артиллерийские системы — 5;
- АТ — 1;
- БПЛА — 2.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что защитники Украины в результате наступления восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.
Также по данным Украины, с начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 24,9 тысяч своих солдат.
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