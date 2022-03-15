ВСУ уничтожили десятки единиц российской техники на аэродроме Херсона — Казанский
Последствия обстрелов аэродрома в Херсоне (Фото:Олександр Аронець / Facebook)
Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую они подогнали на аэродром Херсона.
Видео опубликовал в Facebook журналист Денис Казанский.
«Из Херсона сегодня плохие новости для российских карателей. Видите что-то горит? Кажется, это десятки единиц техники и вертолеты на аэродроме. Сегодня там опять что-то произошло», — написал он.
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