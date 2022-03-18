ВСУ ударили по аэродрому в Чернобаевке и уничтожили командный пункт российских оккупантов — Арестович

18 марта, 17:11
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Последствия обстрела российскими оккупантами в Киеве, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Последствия обстрела российскими оккупантами в Киеве, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об оперативной ситуации в Украине на 23-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из брифинга Арестовича:

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  • эти и предыдущие сутки оккупанты занимались укреплением на позициях, попытками пополнить материальные запасы и пытались улучшить свои позиции — ВСУ вовремя прекращали эти попытки;
  • зона ООС, Мариуполь и направление Херсон-Николаев — основное направление сосредоточения усилий противника, активных действий там не велось;
  • в Изюме Харьковской области россияне бросили в бой учебное подразделения РФ. Они понесли поражение и были уничтожены, взяты в плен или рассеялись. По словам советника главы ОП, «в военном деле, когда курсантов бросают на основные направления, это означает почти разгром»;
  • украинские Воздушные Силы за сутки сбили более десяти российских летательных аппаратов, в том числе минимум четыре самолета и два вертолета;
  • ВСУ снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке Херсонской области, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, предварительно, уничтожив передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ. По предварительным данным, командующий армии погиб. По словам Арестовича, это направление отвечало за ОРДЛО.
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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Изюм Офис президента Украины Алексей Арестович Война России против Украины

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