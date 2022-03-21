Украинские военные ликвидировали КамАЗы с боеприпасами и провиантом для оккупантов — фото 21 марта, 04:43 Цей матеріал також доступний українською Боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два КамАЗа с боеприпасами и провиантом для российских войск в Черниговской области.



Об этом сообщает оперативное командование Север, которое отмечает, что теперь боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов.

«Силы сопротивления Черниговщины работают», — говорится в заявлении.

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Ранее ВСУ в Черниговской области обезвредили один танк и два грузовика российских оккупантов.

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