Украинские военные ликвидировали КамАЗы с боеприпасами и провиантом для оккупантов — фото
Боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два КамАЗа с боеприпасами и провиантом для российских войск в Черниговской области.
Об этом сообщает оперативное командование Север, которое отмечает, что теперь боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов.
«Силы сопротивления Черниговщины работают», — говорится в заявлении.
Ранее ВСУ в Черниговской области обезвредили один танк и два грузовика российских оккупантов.
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