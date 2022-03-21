Украинские военные ликвидировали КамАЗы с боеприпасами и провиантом для оккупантов — фото

21 марта, 04:43
Цей матеріал також доступний українською
Боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

Боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов (Фото:Оперативне командування «Північ» / Operational Command «North»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два КамАЗа с боеприпасами и провиантом для российских войск в Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование Север, которое отмечает, что теперь боеприпасы и провиант не доедут до оккупантов.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2103322966515157

«Силы сопротивления Черниговщины работают», — говорится в заявлении.

Видео дня

Ранее ВСУ в Черниговской области обезвредили один танк и два грузовика российских оккупантов.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ