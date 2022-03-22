Украинская армия уничтожила Грады оккупантов, которые обстреливали Днепропетровскую область 22 марта, 02:39 Цей матеріал також доступний українською Неразорвавшийся снаряд от установки Град (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что украинская армия уничтожила Грады оккупантов, которые обстреливали населенные пункты в Днепропетровской области.



«Был обстрелян город Зеленодольск, по состоянию на эту минуту — жертв нет… Наши Вооруженные силы, как всегда, мгновенно реагируют и дали хороший ответ: был полностью обезврежен склад боеприпасов и Грады, которые обстреляли Зеленодольск, также обезвредили», — заявил Ситниченко.

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21 марта войска РФ обстреляли окрестности Зеленодольска в Днепропетровской области. Пострадавших среди местных жителей нет.

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