Воздушные силы ВСУ за два дня уничтожили четыре штурмовика и два вертолета российских оккупантов

10 марта, 01:50
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Су-25 (Фото:wikipedia.org)

Су-25 (Фото:wikipedia.org)

8−9 марта средства противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожили по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов, также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракетах», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, всего оккупанты потеряли 56 самолетов и 82 вертолета.

https://www.facebook.com/watch/?v=2847475855555556

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения.

Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными) и более 1000 боевых бронированных машин.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Вертолеты Самолеты Война России против Украины

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