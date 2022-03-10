Воздушные силы ВСУ за два дня уничтожили четыре штурмовика и два вертолета российских оккупантов 10 марта, 01:50 Цей матеріал також доступний українською Су-25 (Фото:wikipedia.org)

8−9 марта средства противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожили по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области.



Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов, также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракетах», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, всего оккупанты потеряли 56 самолетов и 82 вертолета.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения.



Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными) и более 1000 боевых бронированных машин.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.