Три самолета и три вертолета. ВСУ за сутки уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

22 апреля, 03:28
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Уничтоженная ракета российских оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Уничтоженная ракета российских оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 21 апреля, было уничтожено 15 воздушных целей оккупантов.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В частности, были уничтожены:

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
  • 9 БПЛА ОТР (Орлан-10).
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«Сутки 21 апреля — действительно урожайный день для украинской ПВО, поскольку уничтожены сразу 15 воздушных целей. Девять из них — беспилотники оперативно-тактического уровня Орлан-10. Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили шесть таких аппаратов, еще два Орлана из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА — на счету ЗРВ Воздушных Сил», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/watch/?v=512827280299825

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские Воздушные Силы и ПВО сбили уже восемь российских авиационных полков.

https://www.youtube.com/embed/V5cJg5YCXDQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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