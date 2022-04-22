Три самолета и три вертолета. ВСУ за сутки уничтожили 15 воздушных целей оккупантов 22 апреля, 03:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная ракета российских оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 21 апреля, было уничтожено 15 воздушных целей оккупантов.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

В частности, были уничтожены:

3 самолета ( предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета ( два Ми-8 и один Ка-52);

два Ми-8 и один Ка-52); 9 БПЛА ОТР ( Орлан-10).



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«Сутки 21 апреля — действительно урожайный день для украинской ПВО, поскольку уничтожены сразу 15 воздушных целей. Девять из них — беспилотники оперативно-тактического уровня Орлан-10. Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили шесть таких аппаратов, еще два Орлана из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА — на счету ЗРВ Воздушных Сил», — сообщили в командовании.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские Воздушные Силы и ПВО сбили уже восемь российских авиационных полков.

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