ВСУ сбили российский ударный вертолет, оккупанты нанесли 18 авиаударов — Генштаб
Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 24 февраля, на 366-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- оккупанты наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, зафиксировано несколько безуспешных наступлений возле Дубово-Василевки, Берховки и Зализнянского на Бахмутском направлении;
- за сутки враг нанес 18 авиаударов, из них четыре — барражирующими боеприпасами типа Ланцет, более 30 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня;
- по всей Украине сохраняется высокая угроза ракетных ударов страны-террориста;
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов;
- оккупанты ввели в Чаплинке Херсонской области круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля — возможно, из-за переброски техники из временно оккупированного Крыма;
- в Новой Каховке Херсонской области россияне обходят дома местных жителей и сверяют регистрацию и документы права собственности. Если документов нет, оккупанты незаконно выселяют жителей и расквартировывают в их домах своих военных;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники;
- защитники Украины уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и один беспилотник Ланцет.