ВСУ сбили российский ударный вертолет, оккупанты нанесли 18 авиаударов — Генштаб

24 февраля, 19:36
Поделиться:
Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 24 февраля, на 366-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

Читайте также:
«Нам уже ніколи не буде соромно». Десять знакових перемог України за рік великої війни з РФ
  • оккупанты наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, зафиксировано несколько безуспешных наступлений возле Дубово-Василевки, Берховки и Зализнянского на Бахмутском направлении;
  • за сутки враг нанес 18 авиаударов, из них четыре — барражирующими боеприпасами типа Ланцет, более 30 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня;
  • по всей Украине сохраняется высокая угроза ракетных ударов страны-террориста;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок оккупантов;
  • оккупанты ввели в Чаплинке Херсонской области круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля — возможно, из-за переброски техники из временно оккупированного Крыма;
  • в Новой Каховке Херсонской области россияне обходят дома местных жителей и сверяют регистрацию и документы права собственности. Если документов нет, оккупанты незаконно выселяют жителей и расквартировывают в их домах своих военных;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники;
  • защитники Украины уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и один беспилотник Ланцет.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/mykQtB_ZDCY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Генеральный штаб Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X