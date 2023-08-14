Силы обороны сдерживают наступление оккупантов под Марьинкой, сбит российский Ка-52 — Генштаб

14 августа, 20:28
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Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 14 августа, на 537-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты атаковали Одесскую область восемью ракетами Калибр и 15 дронами Shahed-136/131, защитники Украины сбили все вражеские Калибры и беспилотники;
  • всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиаударов, более 40 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вероятность новых ракетных и авиаударов высокая;
  • за сутки произошло 11 боестолкновений, на Марьинском направлении Силы обороны сдерживают вражеское наступление в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области;
  • защитники Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу;
  • в Сватово Луганской области российские оккупанты требуют от представителей администраций и сельсоветов уволиться «по собственному желанию» — страна-агрессор хочет создать там «муниципалитеты», которые возглавят местные коллаборанты после фейковых «выборов» на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по вражескому пункту управления, семь ударов — по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, три удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян;
  • защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 254 380 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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