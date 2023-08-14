Силы обороны сдерживают наступление оккупантов под Марьинкой, сбит российский Ка-52 — Генштаб 14 августа, 20:28 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 14 августа, на 537-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты атаковали Одесскую область восемью ракетами Калибр и 15 дронами Shahed-136/131, защитники Украины сбили все вражеские Калибры и беспилотники;

всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиаударов, более 40 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вероятность новых ракетных и авиаударов высокая;



за сутки произошло 11 боестолкновений, на Марьинском направлении Силы обороны сдерживают вражеское наступление в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области;

защитники Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу;

в Сватово Луганской области российские оккупанты требуют от представителей администраций и сельсоветов уволиться « по собственному желанию» — страна-агрессор хочет создать там « муниципалитеты», которые возглавят местные коллаборанты после фейковых « выборов» на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября;

по собственному желанию» — страна-агрессор хочет создать там муниципалитеты», которые возглавят местные коллаборанты после фейковых выборов» на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября; авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по вражескому пункту управления, семь ударов — по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, три удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян;

защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 254 380 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.