Силы обороны сдерживают наступление оккупантов под Марьинкой, сбит российский Ка-52 — Генштаб
Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 14 августа, на 537-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты атаковали Одесскую область восемью ракетами Калибр и 15 дронами Shahed-136/131, защитники Украины сбили все вражеские Калибры и беспилотники;
- всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиаударов, более 40 раз вел обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вероятность новых ракетных и авиаударов высокая;
- за сутки произошло 11 боестолкновений, на Марьинском направлении Силы обороны сдерживают вражеское наступление в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области;
- защитники Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу;
- в Сватово Луганской области российские оккупанты требуют от представителей администраций и сельсоветов уволиться «по собственному желанию» — страна-агрессор хочет создать там «муниципалитеты», которые возглавят местные коллаборанты после фейковых «выборов» на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по вражескому пункту управления, семь ударов — по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, три удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян;
- защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 254 380 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.