Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе освобожденной Клещеевки на Бахмутском направлении — Генштаб 18 сентября, 07:44 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в понедельник, 18 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе деоккупированной Клищеевки Донецкой области, наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине крылатыми ракетами и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Подразделениями ПВО было сбито шесть крылатых ракет и шесть шахедов;

с начала текущих суток оккупанты нанесли массированный ракетный удар с применением крылатых ракет и ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области. Информация о последствиях атаки пока уточняется;

Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;

за сутки произошло более 35 боевых столкновений;

оккупанты нанесли 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, осуществили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;

на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Противник также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ;

на Бахмутском направлении украинские военные успешно отбили атаки врага в районе Белой Горы Донецкой области;

оккупанты безрезультатно пытаются прорвать оборону войск ВСУ в районе недавно освобожденной Андреевки Донецкой области;

на Марьинском направлении россияне безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Там за минувшие сутки противник совершил десять тщетных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины удерживают инициативу и проводят штурмовые действия;

на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят войскам РФ значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций;

на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам врага;

авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов;

ракетные войска поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станцию РЭБ врага.

Видео дня

Силы обороны в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещеевку. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Клещеевка уже зачищена от российских оккупантов.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещеевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.