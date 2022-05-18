ВСУ под Купянском уничтожили российский Су-34 18 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Су-34 (Фото:Минобороны России)

Украинские военнослужащие сбили очередной вражеский самолет Су-34 вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

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Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.

Истребитель-бомбардировщик РФ защитники Украины сбили в Харьковской области. Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.

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«Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо», — написал офицер Кочевенко.

Судя по радиопереговорам экипажа, в российского Су-34 загорелся левый двигатель. Пилот и штурман собирались катапультироваться.

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