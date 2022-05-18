ВСУ под Купянском уничтожили российский Су-34

18 мая, 23:56
Цей матеріал також доступний українською
Су-34 (Фото:Минобороны России)

Су-34 (Фото:Минобороны России)

Украинские военнослужащие сбили очередной вражеский самолет Су-34 вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.

Истребитель-бомбардировщик РФ защитники Украины сбили в Харьковской области. Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.

Видео дня
Читайте также:
ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев

«Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо», — написал офицер Кочевенко.

Судя по радиопереговорам экипажа, в российского Су-34 загорелся левый двигатель. Пилот и штурман собирались катапультироваться.

https://www.facebook.com/Kochevenko/posts/5212378385488151
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Су-34 Купянск Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X