ВСУ под Купянском уничтожили российский Су-34
Су-34 (Фото:Минобороны России)
Украинские военнослужащие сбили очередной вражеский самолет Су-34 вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.
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Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.
Истребитель-бомбардировщик РФ защитники Украины сбили в Харьковской области. Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.
«Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо», — написал офицер Кочевенко.
Судя по радиопереговорам экипажа, в российского Су-34 загорелся левый двигатель. Пилот и штурман собирались катапультироваться.
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