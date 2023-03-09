Защитники Украины отразили атаки оккупантов на Бахмут и ударили по российским складам с боеприпасами — Генштаб 9 марта, 19:06 Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 9 марта, на 379-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки российские оккупанты выпустили по украине 84 ракеты, 34 из них сбили защитники Украины, еще восемь не достигли своих целей. Враг нанес 12 авиаударов, использовал восемь дронов иранского производства Shahed-136, половину из них сбили. Продолжал обстрелы населенных пунктов по всей Украине;



уровень ракетной угрозы остается высоким по всей Украине;

россияне продолжают попытки окружить Бахмут, чтобы потом выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия оккупантов сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает строить укрепления в приграничных районах Курской области;

на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины;

на Бахмутском направлении не прекращаются штурмы вражескими войсками Бахмута, Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях враг безуспешно пытался наступать в направлениях Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы и Угледара;

на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются;

в Херсонской области во временно захваченных населенных пунктах оккупанты активнее начали заниматься мародерством — они вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки бытовую технику и награбленное на грузовиках, которыми привозили боеприпасы;

авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов;

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения оккупантов, два вражеских логистических центра, три склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 156 120 оккупантов, из них около 590 за последние сутки.

