ВСУ отразили попытки наступления российских оккупантов под Харьковом — Генштаб

22 апреля, 19:18
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Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

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Вооруженные силы Украины за последние сутки отразили атаки противника под Харьковом. В районе Изюма оккупанты проводят воздушную разведку позиций украинских войск.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По информации ведомства, на Изюмском направлении противник проводит воздушную разведку. Враг пытается определить возможные направления наступления.

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Кроме того, оккупанты стремятся улучить свое тактическое положение под Харьковом. Противник предпринимал попытки наступать в направлении населенных пунктов Заводы и Дибровное. Украинские военные отразили все атаки.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Харьков Изюм-Харьков Война России против Украины Генштаб ВСУ

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