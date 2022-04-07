«Рашистов ждет только смерть». Украинские военнослужащие отбросили российских оккупантов от Кременной на почти 10 километров

7 апреля, 18:39
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Украинский военнослужащий (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Горные штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады успешно атакуют российских оккупантов и отбросили захватчиков на 6−10 км от города Кременная, что в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

По информации украинских военнослужащих, войска РФ напуганы и деморализованы.

«Испуганный и деморализованный враг удрал, оставив на украинской земле свою технику и оружие. Пусть радуются те, кому удалось сбежать! Ведь украинской земли рашистов ждет только смерть», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/128brigade/videos/1432087903893983/

7 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал местных жителей как можно скорее эвакуироваться.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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