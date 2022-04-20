ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области — Генштаб 20 апреля, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Вооруженные силы Украины отразили попытки противника взять штурмом населенные пункты в Луганской области. В частности врагу не удалось закрепиться на окраинах Рубежного.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

В Генштабе добавили, что противник пытался штурмовать позиции ВСУ в направлении поселка Новотошковское. Атаки врага успеха не имели.

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Действующая на Донбасском направлении батальонно тактическая группа противника из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и была выведена в район переформирования.

При этом российские оккупанты на Запорожском направлении возобновили наступательные действия. Они проводят наступление в направлении населенного пункта Темировка.

Также на Южнобугском направлении артиллерийские подразделения оккупантов вели огонь по позициям украинских подразделений.

К тому же враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, но успеха не имел.

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