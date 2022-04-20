ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области — Генштаб

20 апреля, 19:40
Цей матеріал також доступний українською
Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Поддержи НВ

Вооруженные силы Украины отразили попытки противника взять штурмом населенные пункты в Луганской области. В частности врагу не удалось закрепиться на окраинах Рубежного.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

В Генштабе добавили, что противник пытался штурмовать позиции ВСУ в направлении поселка Новотошковское. Атаки врага успеха не имели.

Видео дня
Читайте также:
Россияне перебросили под Изюм подразделения четырех армий

Действующая на Донбасском направлении батальонно тактическая группа противника из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и была выведена в район переформирования.

При этом российские оккупанты на Запорожском направлении возобновили наступательные действия. Они проводят наступление в направлении населенного пункта Темировка.

Также на Южнобугском направлении артиллерийские подразделения оккупантов вели огонь по позициям украинских подразделений.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299092695737149

К тому же враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, но успеха не имел.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X