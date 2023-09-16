ВСУ успешно отбили атаки российских оккупантов на двух направлениях — Генштаб 16 сентября, 21:38 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в субботу, 16 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины удачно отбили атаки страны-агрессора РФ на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за сутки произошло 30 боевых столкновений;

россияне нанесли восемь ракетных и более 80 авиационных ударов, осуществили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;

оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной;

на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и продолжает обстреливать населенные пункты с территории РФ;

на Лиманском направлении оккупанты не вели наступательных действий;

на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины успешно отбили более десяти атак врага в районе Клищеевки Донецкой области;

российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник безрезультатно наступал в районе Северного Донецкой области;

на Марьинском направлении за сутки украинские защитники успешно отбили более десяти атак россиян в районе Марьинки;

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;

по результатам ведения наступательных действий украинские военные имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области;

в некоторых населенных пунктах Бердянского района Херсонской области войска РФ расквартировываются в частных домах местных жителей;

авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла два удара по пунктам управления, двенадцать — по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов;

ракетные войска поразили три зенитно-ракетных комплекса Бук-М1 и пять артиллерийских средств врага.

Видео дня

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.

15 сентября в Генштабе отметили, что из-за катастрофических потерь оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25-й общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляется мобилизация местного населения.

