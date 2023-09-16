ВСУ успешно отбили атаки российских оккупантов на двух направлениях — Генштаб
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в субботу, 16 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины удачно отбили атаки страны-агрессора РФ на Бахмутском и Марьинском направлениях.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook:
- за сутки произошло 30 боевых столкновений;
- россияне нанесли восемь ракетных и более 80 авиационных ударов, осуществили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;
- оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной;
- на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и продолжает обстреливать населенные пункты с территории РФ;
- на Лиманском направлении оккупанты не вели наступательных действий;
- на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины успешно отбили более десяти атак врага в районе Клищеевки Донецкой области;
- российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском направлении противник безрезультатно наступал в районе Северного Донецкой области;
- на Марьинском направлении за сутки украинские защитники успешно отбили более десяти атак россиян в районе Марьинки;
- Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях;
- по результатам ведения наступательных действий украинские военные имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области;
- в некоторых населенных пунктах Бердянского района Херсонской области войска РФ расквартировываются в частных домах местных жителей;
- авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла два удара по пунктам управления, двенадцать — по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов;
- ракетные войска поразили три зенитно-ракетных комплекса Бук-М1 и пять артиллерийских средств врага.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 270 тысяч военных.
15 сентября в Генштабе отметили, что из-за катастрофических потерь оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25-й общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляется мобилизация местного населения.