Оккупанты провально наступали на Бахмутском направлении, в Крыму начались рейды российских силовиков — Генштаб 15 мая, 20:57 Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 15 мая, на 446-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Константиновке Донецкой области из ЗРК С-300, нанесли 38 авиаударов и более 25 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня;

вероятность ракетных и авиаударов остается высокой;

основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло 37 боевых столкновений. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на всех направлениях;

на Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и безуспешно пытался наступать в районе Масютовки;

враг пытается улучшить тактическое положение и безуспешно пытался наступать в районе Масютовки; на Лиманском направлении войска страны-агрессора за сутки не наступали;

войска страны-агрессора за сутки не наступали; на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают наступать, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки противник безуспешно наступал в направлении Ивановского;

российские оккупанты продолжают наступать, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки противник безуспешно наступал в направлении Ивановского; на Авдеевском направлении враг продолжает уничтожать украинские населенные пункты авиаударами и обстрелами;

враг продолжает уничтожать украинские населенные пункты авиаударами и обстрелами; на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки;

защитники Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;

оккупанты обороняются; на временно захваченной части Запорожской области людям, которые согласились сотрудничать с оккупантами, «предложили» принять гражданство страны-террориста и письменно подтвердить отказ от украинского гражданства. Тем, кто отказывается, россияне угрожают увольнением с работы и преследованием;

во временно оккупированном Крыму российские силовики проводят рейды по железным дорогам и автовокзалом, проверяют в первую очередь крымских татар;

авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян и их техники, еще семь — по вражеским зенитно-ракетным комплексам;

ракетные войска и артиллерия ударили по пункту управления, двум районам сосредоточения оккупантов, трем артиллерийским подразделениям на огневых позициях, двум станциям радиоэлектронной борьбы и вражескому складу боеприпасов.

Видео дня

Читайте также: Военный эксперт прокомментировал продвижение украинских военных под Бахмутом и ситуацию в самом городе

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла в Украине 199 460 оккупантов, из них 580 — за последние сутки.