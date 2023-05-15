Оккупанты провально наступали на Бахмутском направлении, в Крыму начались рейды российских силовиков — Генштаб
Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)
Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 15 мая, на 446-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Константиновке Донецкой области из ЗРК С-300, нанесли 38 авиаударов и более 25 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня;
- вероятность ракетных и авиаударов остается высокой;
- основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло 37 боевых столкновений. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на всех направлениях;
- на Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и безуспешно пытался наступать в районе Масютовки;
- на Лиманском направлении войска страны-агрессора за сутки не наступали;
- на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают наступать, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки противник безуспешно наступал в направлении Ивановского;
- на Авдеевском направлении враг продолжает уничтожать украинские населенные пункты авиаударами и обстрелами;
- на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;
- на временно захваченной части Запорожской области людям, которые согласились сотрудничать с оккупантами, «предложили» принять гражданство страны-террориста и письменно подтвердить отказ от украинского гражданства. Тем, кто отказывается, россияне угрожают увольнением с работы и преследованием;
- во временно оккупированном Крыму российские силовики проводят рейды по железным дорогам и автовокзалом, проверяют в первую очередь крымских татар;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян и их техники, еще семь — по вражеским зенитно-ракетным комплексам;
- ракетные войска и артиллерия ударили по пункту управления, двум районам сосредоточения оккупантов, трем артиллерийским подразделениям на огневых позициях, двум станциям радиоэлектронной борьбы и вражескому складу боеприпасов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла в Украине 199 460 оккупантов, из них 580 — за последние сутки.