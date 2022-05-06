Защитники Украины освободили пять населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб

6 мая, 18:45
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook)

Защитники Украины в результате наступления восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В сводке Генштаба по состоянию на 18:00 сказано, что на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают наращивать силы и перебрасывают подразделения восточного военного округа из района Уразово Белгородской области.

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Противник блокирует некоторые отдаленные населенные пункты Харьковской области, продолжает систематические обстрелы украинских войск. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Новой Дмитровки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310792804567138

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Украина начинает контрнаступление - Яковина

https://www.youtube.com/embed/lImSwKOrX7Q
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Генштаб Генеральный штаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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