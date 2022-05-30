ВСУ вытеснили оккупантов из Николаевки — Генштаб

30 мая, 18:52
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В понедельник, 30 мая, Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из Николаевки Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ведомстве добавили, что это привело к паническим настроениям среди оккупантов.

«В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/328769439436141

30 мая советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинским военным удалось продвинуться на 8−10 километров.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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