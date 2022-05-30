ВСУ вытеснили оккупантов из Николаевки — Генштаб 30 мая, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В понедельник, 30 мая, Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из Николаевки Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ведомстве добавили, что это привело к паническим настроениям среди оккупантов.

«В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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30 мая советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинским военным удалось продвинуться на 8−10 километров.

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