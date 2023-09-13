Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях — Генштаб 13 сентября, 08:24 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в среду, 13 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за сутки произошло 34 боевых столкновений;



россияне нанесли семь ракетных и 35 авиационных ударов, осуществили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;

на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;

на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины у Орехово-Васильевки;

украинские военные в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области;

Силы обороны Украины держат оборону неподалеку Авдеевки и Марьинки, где за сутки противник совершил более 20 безрезультатных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ продолжают удерживать инициативу, давить на противника и проводить штурмовые действия;

на Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступать, наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врагов отходить с занимаемых позиций;

в результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области;

на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции российских подразделений;

авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;

ракетные войска поразили десять артиллерийских средств врага, а также два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления и пять складов боеприпасов врага.

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Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, а также вытесняют противника с занимаемых позиций.

Российские оккупанты в ночь на среду, 13 сентября, почти пять часов атаковали иранскими дронами-камикадзе юг Одесской области. Силы противовоздушной обороны 32 дрона типа Shahed-131/136, пострадали семь человек.