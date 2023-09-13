Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях — Генштаб

13 сентября, 08:24
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке в среду, 13 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • за сутки произошло 34 боевых столкновений;
  • россияне нанесли семь ракетных и 35 авиационных ударов, осуществили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
  • на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления;
  • на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины у Орехово-Васильевки;
  • украинские военные в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области;
  • Силы обороны Украины держат оборону неподалеку Авдеевки и Марьинки, где за сутки противник совершил более 20 безрезультатных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций;
  • на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ продолжают удерживать инициативу, давить на противника и проводить штурмовые действия;
  • на Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступать, наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врагов отходить с занимаемых позиций;
  • в результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области;
  • на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции российских подразделений;
  • авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;
  • ракетные войска поразили десять артиллерийских средств врага, а также два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления и пять складов боеприпасов врага.

Видео дня

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Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, а также вытесняют противника с занимаемых позиций.

Российские оккупанты в ночь на среду, 13 сентября, почти пять часов атаковали иранскими дронами-камикадзе юг Одесской области. Силы противовоздушной обороны 32 дрона типа Shahed-131/136, пострадали семь человек.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ силы обороны

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