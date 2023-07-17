Силы обороны продвигаются вперед на двух направлениях, держат оборону на Купянском — Генштаб
Защитники Украины ведут огонь из гаубицы в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 17 июля, на 509-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- за сутки российские оккупанты нанесли пять ударов из ЗРК С-300, 34 авиаудара и более 40 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам, есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома. Вероятность новых ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
- основные усилия врага сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои. За сутки там произошло 29 боестолкновений;
- на Купянском направлении защитники Украины стойко держат оборону;
- на Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе к западу от Дибровы Луганской области;
- на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в районах Богдановки и Веселого Донецкой области, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии;
- на Авдеевском направлении защитники Украины под огнем артиллерии отбили все атаки оккупантов в районе Авдеевки;
- на Марьинском направлении Силы обороны успешно сдерживают наступление войск страны-террориста в районе Марьинки и возле Красногоровки Донецкой области;
- на Запорожском и Херсонском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на попытках помешать наступлению защитников Украины;
- Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят артиллерийские удары по вражеским целям и ведут контрбатарейную борьбу;
- во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области оккупанты массово выселяют жителей вдоль берега Днепра, их дома занимают вражеские военные подразделения. Предварительно, россияне отключили мобильную связь и проводное кабельное интернет-соединение, пытаясь скрыть свои преступления;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники. Защитники уничтожили три российских ударных беспилотника Shahed-136;
- ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по одному району сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, двум тяжелым огнеметным системам залпового огня Солнцепек, 22 артиллерийским средствам на огневых позициях, одному складу боеприпасов и станции РЭБ противника.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 238 300 оккупантов, из них 620 — за последние сутки.