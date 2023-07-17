Силы обороны продвигаются вперед на двух направлениях, держат оборону на Купянском — Генштаб 17 июля, 21:33 Защитники Украины ведут огонь из гаубицы в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 17 июля, на 509-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки российские оккупанты нанесли пять ударов из ЗРК С-300, 34 авиаудара и более 40 раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам, есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома. Вероятность новых ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия врага сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях , там идут тяжелые бои. За сутки там произошло 29 боестолкновений;

, там идут тяжелые бои. За сутки там произошло 29 боестолкновений; на Купянском направлении защитники Украины стойко держат оборону;

на Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе к западу от Дибровы Луганской области;

на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в районах Богдановки и Веселого Донецкой области, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии;

на Авдеевском направлении защитники Украины под огнем артиллерии отбили все атаки оккупантов в районе Авдеевки;

на Марьинском направлении Силы обороны успешно сдерживают наступление войск страны-террориста в районе Марьинки и возле Красногоровки Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на попытках помешать наступлению защитников Украины;

Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят артиллерийские удары по вражеским целям и ведут контрбатарейную борьбу;

закрепляются на достигнутых рубежах, наносят артиллерийские удары по вражеским целям и ведут контрбатарейную борьбу; во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области оккупанты массово выселяют жителей вдоль берега Днепра, их дома занимают вражеские военные подразделения. Предварительно, россияне отключили мобильную связь и проводное кабельное интернет-соединение, пытаясь скрыть свои преступления;

авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники. Защитники уничтожили три российских ударных беспилотника Shahed-136;

ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по одному району сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, двум тяжелым огнеметным системам залпового огня Солнцепек, 22 артиллерийским средствам на огневых позициях, одному складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 238 300 оккупантов, из них 620 — за последние сутки.