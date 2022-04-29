ВСУ на Востоке отбили четыре атаки и уничтожили более 170 оккупантов
Война РФ против Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)
Вооруженные силы Украины за сутки на Востоке отбили четыре атаки российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.
Так, за сутки украинские защитники уничтожили:
- личного состава — 173;
- танки — четыре;
- БМП — шесть;
- БТР — два;
- АТТ — 13;
- артиллерийских систем — пять;
- минометных расчетов — два;
- БПЛА — пять.
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