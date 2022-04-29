ВСУ на Востоке отбили четыре атаки и уничтожили более 170 оккупантов

29 апреля, 23:04
Цей матеріал також доступний українською
Война РФ против Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Война РФ против Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Вооруженные силы Украины за сутки на Востоке отбили четыре атаки российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Так, за сутки украинские защитники уничтожили:

Видео дня
  • личного состава — 173;
  • танки — четыре;
  • БМП — шесть;
  • БТР — два;
  • АТТ — 13;
  • артиллерийских систем — пять;
  • минометных расчетов — два;
  • БПЛА — пять.
https://www.facebook.com/otueast/posts/704728334286243
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X