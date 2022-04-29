ВСУ на Востоке отбили четыре атаки и уничтожили более 170 оккупантов 29 апреля, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Война РФ против Украины (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Вооруженные силы Украины за сутки на Востоке отбили четыре атаки российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Так, за сутки украинские защитники уничтожили:

Видео дня

личного состава — 173;

танки — четыре;

БМП — шесть;

БТР — два;

АТТ — 13;

артиллерийских систем — пять;

минометных расчетов — два;

БПЛА — пять.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.