ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки и Работино — Генштаб

10 сентября, 20:56
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ВСУ продолжают ведение штурмовые действия на Бахмутском направлении (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ продолжают ведение штурмовые действия на Бахмутском направлении (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в воскресенье, 10 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют врага с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • за сутки произошло 25 боевых столкновений;
  • россияне нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Киевской области. Силами и средствами ПВО было уничтожено 26 из 33 вражеских шахедов;
  • за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 81 авиационный удар, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;
  • на Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают врага в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отбили атаки оккупантов в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области;
  • на Марьинском направлении за сутки Силы обороны Украины отбили 11 атак противника в районе Марьинки;
  • на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку российских оккупантов в районе Работино Запорожской области;
  • ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовых действий на Бахмутском направлении;
  • авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь артиллерийских средств врага.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 268 тысяч военных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Оккупант Авдеевка Марьинка Мелитополь Бахмутка Контрнаступление Война России против Украины силы обороны Клещиевка Работино

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