ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки и Работино — Генштаб 10 сентября, 20:56 ВСУ продолжают ведение штурмовые действия на Бахмутском направлении (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в воскресенье, 10 сентября, сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют врага с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за сутки произошло 25 боевых столкновений;

россияне нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Киевской области. Силами и средствами ПВО было уничтожено 26 из 33 вражеских шахедов;



за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 81 авиационный удар, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;

на Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают врага в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области;

на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отбили атаки оккупантов в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области;



на Марьинском направлении за сутки Силы обороны Украины отбили 11 атак противника в районе Марьинки;



на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку российских оккупантов в районе Работино Запорожской области;



ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовых действий на Бахмутском направлении;



авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;



ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь артиллерийских средств врага.

Видео дня

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 268 тысяч военных.