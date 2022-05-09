ВСУ сбили 10 воздушных целей России за сутки 9 мая, 02:01 Цей матеріал також доступний українською ВСУ сбили один беспилотник Форпост (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Вооруженные силы Украины за сутки, 8 мая, сбили 10 воздушных целей РФ.



Война России против Украины — главные события 8 мая

Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, за сутки уничтожены семь беспилотников и три крылатые ракеты.

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Отмечается, что противовоздушная оборона сбила четыре БПЛА Орлан-10, один БПЛА Форпост и три крылатые ракеты.

Подразделениям Сухопутных войск Украины удалось уничтожить еще два российских беспилотника Орлан-10.

«Ударная авиация Воздушных сил Украины наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях», — говорится в сообщении.

За сутки 7 мая ВСУ уничтожили 14 воздушных целей российских оккупантов.



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