Количество блокпостов на автодорогах будет сокращено, а вражеские ДРГ присутствуют повсюду в Украине — Монастырский

17 марта, 05:16
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Денис Монастырский (Фото:МВД)

Денис Монастырский (Фото:МВД)

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявил, что количество блокпостов на автодорогах будет сокращено.

Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона, в частности, пообещав наладить порядок функционирования блокпостов.

Также глава МВД рассказал о задержании членов вражеских диверсионных групп в разных регионах Украины.

"К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находились представители диверсионных групп... В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиков огня. Они также есть и во Львовской области, Ивано-Франковской, Ровненской. Эта проблема сегодня есть повсюду", - отметил Монастырский.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   МВД Украины Диверсионная группа Денис Монастырский Война России против Украины

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