Армия России планирует захватить Мариуполь, прорывает оборону на Донецком направлении — Генштаб 7 апреля, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащий РФ (Фото:Минобороны России)

Российские оккупанты сосредотачивают свои силы на захвате Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации ведомства, войска РФ завершают перегруппировку и формируют наступательные группировки. В частности, они наращивают авиацию.

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Враг планирует захватить Мариуполь, а также прорвать оборону в Донецком направлении.

На Волынском направлении существует возможность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

На Полесском направлении с территории Беларуси противник пытается удержать ВСУ от опрокидывания на другие направления, проводя демонстративные маневры.

На Северском направлении противник завершает перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений в районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность отправки этих подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем, артиллерии и минометов.

Оккупанты удерживают город Изюм и пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково. Также враг пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское, Попасная, Марьинка, Боровское и Сладкое. При этом наступление на три последних пунктах успеха не имело.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наступательные действия и обстреливает населенные пункты. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, техники и военных.

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На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Россияне пытаются наступать на Александровку.

Корабли России из Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.

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