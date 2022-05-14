Враг смог добиться частичного успеха в районе Авдеевки — Генштаб 14 мая, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе при поддержке воздушных и артиллерийских ударов. В районе Авдеевки противник сумел добиться частичного успеха.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации ведомства, на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Оккупанты перегруппировывают силы и пополняют запасы. В этот район перекинуты две батальонные тактические группы.

Видео дня

Одновременно российские войска не прекращают попыток наступления на Донбассе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.