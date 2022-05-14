Враг смог добиться частичного успеха в районе Авдеевки — Генштаб

14 мая, 19:56
Цей матеріал також доступний українською
Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе при поддержке воздушных и артиллерийских ударов. В районе Авдеевки противник сумел добиться частичного успеха.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:
Оккупанты похитили около 2 тысяч детей из Луганской и Донецкой областей — Денисова

По информации ведомства, на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Оккупанты перегруппировывают силы и пополняют запасы. В этот район перекинуты две батальонные тактические группы.

Видео дня

Одновременно российские войска не прекращают попыток наступления на Донбассе.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/372485041586816
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X