Враг смог добиться частичного успеха в районе Авдеевки — Генштаб
Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)
Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе при поддержке воздушных и артиллерийских ударов. В районе Авдеевки противник сумел добиться частичного успеха.
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По информации ведомства, на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Оккупанты перегруппировывают силы и пополняют запасы. В этот район перекинуты две батальонные тактические группы.
Одновременно российские войска не прекращают попыток наступления на Донбассе.
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