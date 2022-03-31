Минкульт сообщил, что с 1 апреля постепенно возобновят работу учреждения культуры 31 марта, 02:56 Цей матеріал також доступний українською Представление в Драматическом театре Ивано-Франковска во время войны (Фото:REUTERS/Yuriy Rylchuk)

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что с 1 апреля в Украине постепенно начнут возобновлять работу учреждения культуры.

В Минкульте отметили, что учреждения культуры будут готовить программу и график работы самостоятельно. Часть средств от продажи билетов будет идти на поддержку армии и на гуманитарную помощь.

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«Искусство — это не только невидимый мостик, сочетающий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран. Их украинцы получили так много, что невозможно сосчитать. Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить позитивные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее. Культура — это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности», — заявил Ткаченко.

В случае воздушной тревоги зрители и участники культурного мероприятия должны будут переходить в укрытие. В связи с этим количество мест будет ограничено.

Рано утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Армия оккупантов вторглась на территорию Украины и начала массированный обстрел украинских городов.

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