Возле Запорожской АЭС возник лесной пожар

25 мая, 17:05
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Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Лесной пожар возник рядом с захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцией, но радиационный фон существенных изменений не претерпел.

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Об этом сообщает Никополь. Оперативная информация.

На огонь и задымление в районе Запорожской АЭС обратили внимание на другом берегу Днепра — в Никополе. Местные власти успокоили горожан, что непосредственно станция не пострадала.

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«Внимание! По предварительной информации на противоположной стороне водохранилища возник лесной пожар, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает, радиационный фон в норме», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

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