Возле Запорожской АЭС возник лесной пожар
Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)
Лесной пожар возник рядом с захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцией, но радиационный фон существенных изменений не претерпел.
Война России против Украины — главные события 25 мая
Об этом сообщает Никополь. Оперативная информация.
На огонь и задымление в районе Запорожской АЭС обратили внимание на другом берегу Днепра — в Никополе. Местные власти успокоили горожан, что непосредственно станция не пострадала.
«Внимание! По предварительной информации на противоположной стороне водохранилища возник лесной пожар, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает, радиационный фон в норме», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.