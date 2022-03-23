Возле Мелитополя российские оккупанты создали базу, с которой ведут обстрел по всей Украине — мэр 23 марта, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov / Facebook)

В окрестностях Мелитополя российские войска разместили собственную военную базу на территории местного военного аэродрома. С нее российские военные ведут ракетные обстрелы по всей территории Украины.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он также заявил, что это несет угрозу жизни и здоровью жителей его города, ведь территория аэродрома вплотную прилегает к городской зоне.

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«На сегодняшний день россияне строят там свою военную базу, из которой также производят выпуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом. И, конечно, это особенно опасная точка размещения, потому что будут уничтожаться все эти ракетные установки, из которых будут бить по нашим украинским городам. Поэтому россияне сознательно подвергают опасности мирное население, делая его заложником и живым щитом в военное время», — сообщил Федоров.

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