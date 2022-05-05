«Люди подождут». Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя 5 мая, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Захватчики устанавливают русскоязычные указатели в районе Мариуполя (Фото:mariupolrada / telegram)

Российские оккупанты в районе Мариуполя решили русифицировать дорожные знаки — снимают надписи на украинском и английском и заменяют их на русскоязычные.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут», — прокомментировали в горсовете.

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В ведомстве напомнили, что в Мариуполе нет еды, воды и медикаментов, однако оккупантов это не волнует.

«Мариуполь — был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали», — добавили в горсовете.

Также российские оккупанты вернули в город дорожную автоинспекцию.

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