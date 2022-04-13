Юбилейная 300-ая цель. Воздушные войска уничтожили Су-25 оккупантов
Украинские защитники сбили еще один самолет оккупантов (Фото:Воздушные войска Украины/Telegram)
Зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили юбилейную, трехсотую, воздушную цель российских оккупантов.
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В командовании отметили, что уничтожили Су-25 российских оккупантов.
«Это 300-я юбилейная воздушная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину! Целями ЗРВ Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты», — сообщили Воздушные войска.
12 апреля командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что за последние сутки были уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов.
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